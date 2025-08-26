На Камчатке директор бюджетного учреждения пойдет под суд за взяточничество

Мужчина планировал получить 400 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении директора бюджетного учреждения, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщает управление СК России по региону.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, являясь должностным лицом бюджетного учреждения получил часть взятки в размере 200 тыс. рублей за предоставление в пользование без заключения и оплаты договора аренды находящейся в управлении теплицы для осуществления предпринимательской деятельности в выращивании и дальнейшей продажи цветов и растений. Мужчина планировал получить 400 тыс. рублей.

"Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. В настоящее время следователями по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает ведомство.

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона, речь идет о директора Центра развития территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Учреждение занимается ландшафтным благоустройством.