ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Серия нападений на еврейскую общину курортного города Борнмут на юге Англии была совершена в минувшие выходные. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что днем 23 августа неизвестные из машины обстреляли из пневматического оружия еврейского подростка, направлявшегося в синагогу. Согласно изданию, пули попали ему в лоб, его повреждения оцениваются как незначительные.

Кроме того, дома лидеров еврейской общины Борнмута были расписаны свастикой. Раввин Бенцион Альперовиц заявил, что был шокирован инцидентом. "Это стало большим шоком, но он пробудил в нас решимость: мы будем активнее заниматься благотворительностью и добрыми делами. Мои бабушка и дедушка приехали сюда после войны, и их приняли радушно, это была настоящая Британия, - сказал он. - Нас не заставят скрываться. Не секрет, что за последние два года в стране наблюдается рост антисемитизма. Не думаю, что это проблема только Борнмута".