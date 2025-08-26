В Ростове-на-Дону обломками БПЛА повреждены минимум семь жилых домов

В них выбиты стекла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону, в них выбиты стекла, передает корреспондент ТАСС с места ЧП на Халтуринском переулке.

Видны повреждения в семи зданиях - это жилые дома, трехэтажные. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки. Прибыли сотрудники правоохранительных органов с переносными лабораториями, сообщает корреспондент агентства.

Как рассказал ТАСС местный житель из соседнего дома, он услышал приближение беспилотника - звук напоминал работу мотороллера. По его словам, жужжание продолжалось около 10 секунд, после чего последовал громкий взрыв.

В результате падения БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, откуда было эвакуировано 15 жильцов, пожар уже локализован, его площадь составила 250 кв. м. Пострадавших нет, как сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Глава региона уточнил, что людям будет оказана вся необходимая помощь. Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.

Ранее врио губернатора проинформировал, что силы ПВО уничтожили 10 дронов в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районах.