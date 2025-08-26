Вильфанд: пожароопасный сезон в России идет на спад

Наибольшую территорию с чрезвычайным классом пожарной опасности отмечают в Сибирском федеральном округе и западной половине Якутии, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Значительно уменьшилась территория, занятая пятым чрезвычайным классом пожарной опасности в РФ. К концу лета пожароопасный сезон идет на спад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом пожароопасный сезон [в РФ] уже, конечно, идет на спад. Хотя высокие температуры еще есть и отмечаются во многих регионах. Но все-таки говорить о развитии и увеличении территорий с высоким классом пожарной опасности не приходится", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что наиболее большая территория с чрезвычайным классом пожарной опасности отмечается на текущий момент в Сибирском федеральном округе и западной половине Якутии.