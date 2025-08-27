Тимура Иванова обвиняют в незаконном хранении оружия

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело по факту незаконного хранения оружия бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, который осужден на 13 лет колонии за растрату и вывод денег из банка "Интеркоммерц". Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, новое обвинение Иванову официально пока не предъявлено.

"В отношении Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Официально ему об этом не предъявлено, но ранее он давал пояснения по данному факту", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о двух переделанных самозарядных карабина "Кедр", револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин (АПС), которые были изъяты в доме Иванова во время следственных действий.

Всего у Тимура Иванова нашли 26 единиц оружия, среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики, в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе. В коллекцию Иванова входили пистолет 1879 года, охотничье ружье первой трети XIX века, пара одноствольных дульнозарядных пистолетов, изготовленные во второй половине XIX века, мечи последней четверти XIX века - первой четверти XX века, офицерский кортик ВВС (люфтваффе) образца 1937 года, произведенный в период с 1937 года до первой половины 1940 года, швейцарский штык-тесак образца 1878 года, сабля французского офицера легкой кавалерии образца XI века в ножнах, прусская шпага железнодорожных служащих с маркировкой, изготовленная в XIX веке - начале XX века, шпага, замаскированная под трость XIX века, трость-стилет того же века, трость со скрытым клинком, изготовленная во второй половине XIX века - начале XX века. Генпрокуратура считает, что Иванов коллекционировал антикварное оружие, которое он приобрел на преступные доходы.

Среди оружия также оказались французский штык образца 1874 года к винтовке системы Гра образца 1874 года, американский штык образца 1917 года с маркировкой 1917 Remington ("1917 Ремингтон"), изготовленный в 1925 году, французская морская офицерская шпага образца 1837 года, изготовленная в XIX - начале XX века, парадная шпага немецкого унтер-офицера СС образца 1936 года, ятаган в ножнах, изготовленный в конце XVIII - XIX веков.

Генпрокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск, в котором потребовала обратить в доход РФ имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд руб.