Террорист из "Крокуса" пытается в СИЗО обратить в свою веру наемника из Колумбии

Он создает невыносимые условия для сокамерника, сообщили правоохранительные органы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Обвиняемый в исполнении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" пытается обратить в свою веру и создает невыносимые условия для сидящего с ним в одной камере СИЗО "Лефортово" наемника из Колумбии Хосе Арона Медину Аранду, которому инкриминируется участие в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины. Об этом ТАСС сообщили правоохранительные органы.

"В отношении Медины А. Х. А. его сокамерник, который обвиняется в участии в совершении террористического нападения на "Крокус сити холл", ведет себя агрессивно, вызывающе, враждебно настроен и пытается обратить в свою веру", - сказал собеседник агентства.

Все обвиняемые террористы состояли в структурном подразделении "Исламского государства" "Вилаят Хорасан" (обе структуры запрещены в РФ).

О колумбийском наемнике

Мосгорсуд продлил заключение под стражей колумбийца до 26 ноября. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Обвиняемый наемник из города Попаян в Колумбии.

В августе 2024 года граждане южноамериканской страны Анте Александер и Медина Аранда были задержаны в рамках уголовного дела и заключены под стражу Лефортовским судом Москвы. Как сообщала ФСБ, у обвиняемых в ходе обыска обнаружили и изъяли банковские карты и документы, в частности выданный одному из них военный билет ВСУ. Среди изъятого также военная форма со знаками различия батальона "Карпатская сечь" и фотографии колумбийцев в Киеве в киевской газете "Преса".

Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Срок предварительного следствия продлен до 22 декабря ввиду значительного объема следственных и процессуальных действий.

Ранее в газете El Tiempo появилась информация о задержании двоих граждан Колумбии в аэропорту Каракаса, куда они прибыли из Украины через Польшу и Испанию. Инцидент произошел в июле 2024 года. Внимание венесуэльских правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных долгое время не сообщалось.

