В Санкт-Петербурге на реке столкнулись два гидроцикла

Один из гидроциклистов управлял маломерным судном без прав, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге два гидроцикла столкнулись в акватории реки Большая Невка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным правоохранителей, сигнал о столкновении двух маломерных судов в районе Сампсониевского моста поступил вечером во вторник.

"В настоящее время транспортными полицейскими установлено, что в акватории Большой Невки произошел навал двух гидроциклов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что один из гидроциклистов управлял маломерным судном без права на управление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что гидроциклы изъяты и помещены на спецстоянку, а судоводители направлены на медицинское освидетельствование. Пострадавших в результате навала нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.