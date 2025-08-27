Женщина регулярно размещала в Telegram текстовые сообщения c оправданием террористической деятельности спецслужб Украины

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор местной жительнице 1968 года рождения, причастной к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что женщина регулярно размещала в иностранном мессенджере Telegram текстовые сообщения, направленные на оправдание террористической деятельности спецслужб Украины. В частности, она поддерживала теракт на Крымском мосту и призывала к посягательству на жизнь президента РФ Владимира Путина.

Приговор в законную силу еще не вступил.