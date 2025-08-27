Водитель, совершивший наезд на животное и покинувший место аварии, несет административную ответственность, сообщили в правительстве региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Госохотнадзор Камчатки ищет свидетелей трех ДТП с участием бурых медведей. Водитель, покинувший место аварии, несет административную ответственность, предупреждает правительство региона в сообщении на своем сайте.

"За последнюю неделю на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково произошло три аварии с участием диких животных, два водителя скрылись с мест ДТП, не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД и Минлесохоты Камчатского края. В связи с участившимися ДТП с участием диких животных просим водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять бдительность при движении по автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский - Мильково", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в краевом правительстве, во всех трех случаях аварии случились с участием медведей.

Наезд на дикое животное признается дорожно-транспортным происшествием. Водитель, покинувший место аварии, несет административную ответственность по статье 12.27 КоАПП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).