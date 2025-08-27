Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Шлейф пепла протянулся на 18 км на восток - северо-восток от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 августа. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 3 км зафиксирован на вулкане Карымском, расположенном на Камчатке. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).

"Эксплозии подняли пепел вулкана Карымский на 3 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 18 км на восток - северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это значит, что его активность опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Последнее его извержение началось 20 июня 2024 года - спустя два года молчания.