Он незаконно провез 220 литров алкоголя из Японии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Член экипажа морского судна на Сахалине осужден за контрабанду из Японии 220 литров алкоголя. Ему назначен крупный штраф, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Ведомством установлено, что, работая мотористом на морском судне и находясь в заграничном рейсе в Японии, мужчина приобрел 220 литров различной алкогольной продукции и незаконно переместил ее через таможенную границу. Он пронес бутылки с алкоголем на борт и спрятал часть в рефрижераторной установке машинного отделения судна, часть - в танке льяльных вод. Запрещенный товар стоимостью 220 тыс. рублей был обнаружен и изъят сотрудниками таможни в ходе проведения контрольных мероприятий по прибытии судна в порт Корсаков.

"С учетом позиции Сахалинской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде штрафа 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - сообщает ведомство.