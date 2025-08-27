За автомобиль ему заплатили 270 тыс. рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уроженец Таджикистана Диловар Исломов, который продал автомобиль Renault Symbol исполнителям теракта в "Крокус сити холле", заявил во время допроса, что покупатель машины ввел его в заблуждение, а о готовившемся нападении на концертный зал он не знал. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Согласно показаниям Исломова Д. И., 22 марта 2024 года знакомые стали присылать сообщения о совершении террористического акта в Москве в концертном зале "Крокус сити холл", в том числе фото и видео, на которых он узнал свой автомобиль Renault Symbol, который он незадолго до случившегося продал Мирзоеву Д. Как утверждалось в СМИ, именно данную машину использовали террористы. После этого они с братом решили пойти в отдел полиции и сообщить об этом. Фаридуни и Мирзоев говорили ему, что планируют на приобретаемой у него машине осуществлять курьерскую доставку. О том, что машина будет использована для совершения теракта, они ничего не сообщали, он об этом ничего не знал, в противном случае он бы им не стал продавать автомобиль", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что сам Исломов приобрел машину в 2023 году у перекупщика для работы в такси, однако через год стал испытывать материальные трудности и решил продать этот автомобиль. Жена его брата порекомендовала Исломову продать автомобиль другу ее мужа Далерджону Мирзоеву, что Исломов и сделал. За машину ему заплатили 270 тыс. рублей.

"По словам Исломова, после продажи автомобиль числился в базах ГИБДД как принадлежащий ему, так как Исломов не стал снимать его с учета. Более того, в день теракта сообщник Мирзоева Шамсидин Фаридуни звонил Исломову и требовал немедленно снять машину с учета, однако в этот момент это было сделать невозможно, так как было уже поздно", - рассказал собеседник ТАСС.