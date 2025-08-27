Мужчина внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Сумма в более чем 62 млн рублей будет взыскана с коммерческого директора строительной компании в Якутии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Проверка установила, что мужчина внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации.

Прокуратура Якутска провела проверку соблюдения налогового законодательства. "Установлено, что коммерческим директором ООО "Приоритет", занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, из корыстных побуждений внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организации, что привело к уменьшению суммы налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет, в размере свыше 62 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое рассмотрено Якутским городским судом с вынесением обвинительного приговора", - говорится в сообщении.

Исковое заявление, которое удовлетворено в полном объеме, направил в суд прокурор Якутска. С коммерческого директора компании в доход бюджета РФ будет взыскан материальный ущерб в размере 62 334 186 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.