На севере Украины после серии взрывов повреждены объекты инфраструктуры

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения после серии взрывов в Сумской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Олег Григоров. Также фиксируются отключения электроэнергии.

"Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", - написал Григоров в своем Telegram-канале.

В ночь на среду не менее восьми раз поступали сообщения о взрывах в Сумах. По данным издания "Общественное. Новости", после взрывов некоторые районы города были обесточены. Также четыре взрыва произошло в Ахтырке.

Утром предприятие "Электроавтотранс" сообщило, что в Сумах из общественного транспорта будут курсировать только автобусы из-за частичного отсутствия света в городе. Местный водоканал сообщил, что вода будет подаваться с пониженным давлением по графику.

В Сумской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской и Черниговской областях.