Он покинул страну и был лишен мандата летом 2023 года

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал экс-депутата Сергея Бойко, признанного иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Удовлетворено ходатайство следователя, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца со дня его фактического задержания на территории России, либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию РФ в пределах срока предварительного следствия", - говорится в сообщении.

Сергей Бойко (признан иноагентом) обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

В 2020 году в результате выборов в состав Совета депутатов Новосибирска вошли Сергей Бойко, Хельга Пирогова, Светлана Каверзина и Антон Картавин (все четверо впоследствии были признаны иноагентами в РФ), члены созданной ими коалиции "Новосибирск-2020". Первые двое покинули страну и были лишены мандатов летом 2023 года в связи с непредоставлением деклараций о доходах. Остальные также были лишены полномочий в ноябре 2024 года.