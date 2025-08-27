Суд по иску прокуратуры взыскал деньги с владельца счета телефонных мошенников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа взыскал с владельца счета телефонных мошенников 300 тыс. рублей компенсации в пользу пожилой жительницы Югры, которая пострадала от действий звонивших ей неизвестных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

"В городе Лангепасе в Югре прокуратура защитила права местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников. В результате действий телефонных мошенников пожилая женщина лишилась своих накоплений на сумму 300 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, силовики в ходе расследования установили, что похищенные деньги поступили на счет жителя Калужской области. После этого прокуратура направила в Сухиничский районный суд Калужской области иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. "Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены", - пояснили в прокуратуре Югры.