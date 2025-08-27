Мужчину ищут спасатели МЧС России

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ведут поиски мужчины, которого унесло на бочке из-под горючих материалов течением реки Тыл в Хабаровском крае. Из Магаданской области на поиски вылетел вертолет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"На днях трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл. Уровень воды резко поднялся - мотор заглох. Двое смогли спастись самостоятельно, 38-летнего мужчину на бочке из-под ГСМ унесло течением к Охотскому морю", - сказали в ГУ МЧС. Там добавили, что из Магадана в Тугуро-Чумиканский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Спасатели и местные жители прочесали 25 кв. км устья реки Тыл и берег Охотского моря в указанном районе. Вместе с наземной группировкой на месте работают 33 человека и 6 единиц техники.