ФСБ задержала жителя Крыма за оправдание теракта на Крымском мосту

В отношении задержанного возбудили уголовное дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Джанкойского района Крыма по подозрению в публичном оправдании теракта на Крымском мосту, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В пресс-службе уточнили, что задержали мужчину 1992 года рождения. Он администрировал страницу в Telegram и публиковал оправдывающие теракт на Крымском мосту материалы. Лингвистическая экспертиза выявила направленные на оправдание терроризма высказывания.

Уточняется, что на мужчину следственным отделом УФСБ было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети интернет), статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным пресс-службы, фигурант дела заключен под стражу на два месяца.