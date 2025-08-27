Были обесточены бытовые и юридические потребители, сообщил глава администрации Полтавской области Владимир Когут

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожары возникли на предприятии энергетического сектора в Полтавской области на северо-востоке Украины после взрывов, в связи с этим зафиксированы отключения света. Об этом сообщил глава областной администрации Владимир Когут.

"Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены административное здание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также были обесточены бытовые и юридические потребители", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, к настоящему времени электроснабжение потребителей восстановлено, а пожары локализованы.

В ночь на среду Когут заявлял о работе систем противовоздушной обороны в области. Издание "Страна" сообщило о взрывах и пожаре в Диканьке.