У маньяка Пичушкина не выявили мешающих отбывать срок в "Полярной сове" проблем

Колония находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как "битцевский маньяк", не имеет проблем со здоровьем, которые бы препятствовали ему отбывать наказание в колонии "Полярная сова" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сказано в решении суда по иску осужденного о переводе в другую колонию.

"Медицинских противопоказаний для отбывания наказания в УФСИН России по ЯНАО в настоящее время не имеется. Доводы о медицинских противопоказаниях для отбывания наказания в ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО суд признает несостоятельными, поскольку сведения о наличии таковых судом не установлены", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Пичушкин подал иск к ФСИН о переводе к месту отбывания наказания ближе к Москве. Суд исковое заявление отклонил, однако осужденный обжаловал это решение.

Пичушкину 51 год, с 2008 года он отбывает наказание в колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова". Он был задержан летом 2006 года после продолжавшихся почти год поисков маньяка, совершавшего убийства на территории Битцевского парка. 29 октября 2007 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных (гособвинителем выступал прокурор Москвы Юрий Семин) признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. В основном он нападал на мужчин, однако среди его жертв также были три женщины. Убийства он совершал в 1992 году и 2001-2006 годах, обычно убивая ударом тупого предмета по голове. Сам он утверждал, что убил 60 человек, а всего собирался совершить 64 убийства - по количеству клеток на шахматной доске, куда он приклеивал квадратик с цифрой после каждого убийства.