Жителя Челябинской области осудили на 5,5 года за публичные призывы к терроризму

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал жителя Челябинской области, задержанного ФСБ весной 2024 года, виновным в публичных призывах к совершению террористических актов. Он приговорен к 5,5 года колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Центральный окружной военный суд признал жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что в качестве дополнительного наказания он лишен права администрировать сайты в течение двух лет.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области весной 2024 года. Было установлено, что гражданин являлся крайним сторонником запрещенной на территории России террористической организации. Он осознавал публичный характер и общественную опасность своих действий, публично занимался призывами к совершению террористических актов, также к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.