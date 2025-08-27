В Подмосковье задержали двоих мужчин за организацию нарколаборатории

На задержанных завели уголовное дело

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин за организацию нарколаборатории в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали 21-летнего жителя Астраханской области и 30-летнего жителя Республики Адыгея, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков", - говорится в сообщении.

Предварительно, соучастники согласились на предложение неизвестных в мессенджере заняться изготовлением наркотиков. В декабре прошлого года они арендовали частный дом в поселке Дрожжино, где и организовали лабораторию. Необходимое оборудование и реактивы они получали от куратора через тайники-закладки. После прохождения онлайн-обучения злоумышленники приступили к синтезированию запрещенных веществ. Наркотики они сбывали дистанционно, получая до 250 тыс. рублей за каждый килограмм.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию и задержали подозреваемых. В ходе осмотра дома оперативники обнаружили около 4 килограммов кристаллического вещества, около 200 литров химических жидкостей в различных емкостях, стеклянную тару, весы, противогазы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила Петрова. Кроме того, при досмотре у одного из задержанных в кармане брюк и в сумке нашли семь охотничьих патронов, пригодных для стрельбы.

Как уточнила начальник пресс-службы, часть изъятого в лаборатории вещества содержит в составе мефедрон массой около 1,5 кг.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигуранты арестованы.