Выясняются обстоятельства происшествия

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Мирный житель прифронтового города Каменка-Днепровская в Запорожской области погиб в результате детонации субснаряда типа "колокольчик", когда косил траву. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Накануне вечером поступило сообщение от медработников, что в машине скорой помощи скончался 63-летний мужчина, получивший осколочное проникающее ранение. Травма была получена, когда он косил траву на своем участке и не заметил субснаряд типа "колокольчик". Произошла детонация", - сообщили ТАСС в администрации.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.