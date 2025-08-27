В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником патрульно-постовой службы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело в отношении сотрудника транспортной полиции, который на железнодорожном вокзале в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа надел на одного из мужчин наручники и избил его. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

"Сургутским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудником патрульно-постовой службы по п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Сотрудник полиции задержан, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 23 августа подозреваемый, находясь в наряде по охране общественного порядка на железнодорожной станции Нижневартовска, не имея законных оснований доставил мужчину в комнату полиции, где применил в отношении него наручники и физическое насилие.