Ущерб Министерству здравоохранения региона от действий фигуранта превысил 11 млн рублей только за 2024 год

ЧЕЛЯБИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя Единого консультативно-диагностического центра функциональной диагностики Областной клинической больницы №3, который был задержан по делу о многомиллионных махинациях и после этого оказался госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Прокуратура Калининского района Челябинска поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Калининский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта", - сказали в пресс-центре.

Накануне со ссылкой на пресс-службу суда сообщалось, что фигуранту стало плохо, его госпитализировали. Ранее силовики выявили его противоправные действия. По версии следствия, должностное лицо с 2022 года по настоящее время действовало в интересах коммерческой организации, медик обеспечил беспрепятственное заключение контрактов в рамках конкурсных процедур на оказание услуг, исключив участие конкурентов. Ущерб, причиненный Министерству здравоохранения Челябинской области, превысил 11 млн рублей только за 2024 год.

В отношении фигуранта СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области уточняли, что фигурант являлся членом аукционной комиссии. Договоры заключались на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ "ОКБ №3" и подконтрольной ему организацией. Услуги дублировали своим содержанием те, которые оказывал консультационный центр.