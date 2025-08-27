Иск связан с невыполнением обязательств по освоению квоты, сообщили в пресс-службе суда

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) подало в Приморский арбитражный суд иск о расторжении договора о квотах на вылов водных биоресурсов (ВБР) с Рыболовецким колхозом "Восток-1", сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Росрыболовством подан иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов во внутренних морских водах РФ, в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, Каспийском море для осуществления промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в связи с невыполнением обязательств по освоению квоты", - сообщили в пресс-службе.

Подробностей иска там не сообщили.

Ранее Генеральная прокуратура РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к рыболовецкому колхозу "Восток-1" на 37 млрд рублей. В электронном деле документы по иску отсутствуют, заседание назначено на 19 сентября. В числе ответчиков также компании "Глобал сифуд корпорейшн", "Норд пасифик корпорейшн", "Ориентал пасифик ко. лтд" и восемь физических лиц. Как следует из карточки дела на сайте суда, иск подан 25 августа.