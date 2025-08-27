Еще двое пострадали

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Водитель легковой машины врезался в фонарный столб в Сергиевом Посаде, в результате два человека погибли, двое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 00:30 мск возле одного из домов, расположенных на Ильинской улице. "По предварительной информации, мужчина 1995 г. р., не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем легкового автомобиля "Тойота", наехал на мачту городского освещения с последующим опрокидыванием автомашины. В результате ДТП водитель и пассажир 1997 г. р. погибли на месте. Два пассажира 2002 и 2003 г. р. были госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.