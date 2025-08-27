Под видом курьера одного из популярных сервисов доставки задержанный планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, "фигурант по заданию СБУ арендовал жилое помещение вблизи военного аэродрома (г. Энгельс), где должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ". Под видом курьера одного из популярных сервисов доставки, с атрибутикой которого передвигался по территории Саратова, он планировал извлечь заранее заготовленные средства диверсии из тайника.

Он был задержан сотрудниками ФСБ по месту жительства. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины. По данным ФСБ, волгоградец с 2019 по 2022 год временно проживал на территории Львовской области Украины и после окончания срока действия разрешения на временное пребывание перестал отмечаться в органах по вопросам миграции Украины. Он попал в поле зрения сотрудников Службы безопасности Украины и был завербован для отработки задания выехать в Россию для совершения диверсионно-террористического акта в обмен на получение украинского гражданства. После прохождения специальной подготовки на территории Киева он вернулся в Волгоград, а затем по указанию кураторов из СБУ выехал на территорию Саратовской области для подготовки диверсионно-террористического акта на одном из военных объектов региона.

За сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями спецслужбы иностранного государства следственным отделом УФСБ по Волгоградской области в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. Он заключен под стражу. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.