Сообщается о гибели по меньшей мере 32 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в индийском городе Джамму и окрестностях за последние сутки, побило вековой рекорд. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.

По данным метеорологов, за последние сутки в регионе выпало 380 мм осадков, что близко к среднемесячной норме, составляющей 403,1 мм. Это рекордные показатели для данной горной местности с 1910 года, когда здесь начались наблюдения. Последний рекорд - 270,4 мм - был зафиксирован 25 сентября 1988 года.

Проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Тысячи людей были эвакуированы из низинных затопленных районов. Для проведения спасательных операций привлекается армия. Сообщается о гибели по меньшей мере 32 человек.

Некоторые районы Джамму сильно пострадали из-за разгула стихии. Разрушены мосты, здания, затоплены дороги, оборваны линии электропередачи. Местные власти проводят оценку причиненного непогодой ущерба.