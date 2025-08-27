Никто не пострадал

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина, напавший на сотрудников полиции, задержан в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сегодня у одного из домов на Щелковском шоссе сотрудниками столичной полиции задержан вооруженный ножом правонарушитель. Злоумышленник угрожал стражам порядка, в том числе посягал на жизнь и здоровье сотрудников полиции. Благодаря грамотным действиям полицейских никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств.