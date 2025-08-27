Готовивший атаку на военный аэродром в Энгельсе признался в работе на СБУ

Задержанный заявил, что по указанию куратора купил два телефона, один для повседневной жизни, второй - для общения с ним через WhatsApp

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Житель Волгограда, задержанный за подготовку атаки на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, признался в работе на СБУ.

Это следует из видео его задержания, распространенного ФСБ России.

"В 2024 году на меня вышел сотрудник СБУ под именем Роман и завербовал меня", - признался задержанный. По указанию куратора, он купил два телефона, один для повседневной жизни, второй - для общения с ним через WhatsApp. Затем он приехал в Саратовскую область и арендовал квартиру в высотном доме с видом на Энгельс. По указанию куратора мужчина купил ящик доставщика, с которым ходил по улице и имитировал работу курьера, чтобы потом в этой сумке перенести "посылку".

Ранее в ФСБ сообщили, что задержан 35-летний житель Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Он должен был оборудовать модуль навигации для ударных БПЛА противника с целью последующего огневого поражения инфраструктуры Министерства обороны РФ. Мотивом преступления стало желание получить гражданство Украины.