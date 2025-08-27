Задержанному грозит срок до шести лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело об осуществлении неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков возбуждено в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Иванове при координирующей роли прокуратуры области следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ (осуществление неправомерной операции с использованием электронного средства платежа)", - говорится в сообщении.

Как добавили в правоохранительных органах, подобное уголовное дело возбуждено в регионе впервые.

По версии следствия, в Иванове неустановленные лица имели неправомерный доступ к банковским счетам, по которым осуществили незаконные операции по снятию наличных денежных средств. В ходе следственных мероприятий установлена причастность 21-летнего местного жителя, он задержан. В ходе обыска по месту его жительства, а также в его машине изъято свыше десяти банковских карт, зарегистрированных на других людей, а также мобильное устройство, флеш-накопитель и SIM-карты.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также устанавливается причастность других лиц к совершению преступления. Предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.