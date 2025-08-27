На полицейских в Москве напал иностранный гражданин

По факту нападения завели уголовное дело

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Иностранный гражданин напал на сотрудников полиции в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, находясь вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе, кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник". После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для его задержания.

"Злоумышленник обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу", - заключили в СК.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.