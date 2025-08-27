Он отрезан от гуманитарной помощи более 16 месяцев

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Около 130 тыс. детей в осажденном суданском городе Эль-Фашер, отрезанном от гуманитарной помощи более 16 месяцев, находятся в отчаянном положении из-за недоедания, насилия и болезней. Об этом заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), назвавший Эль-Фашер "эпицентром детских страданий".

"После 500 дней осады Эль-Фашер в штате Северный Дарфур в Судане стал эпицентром детских страданий. Недоедание, болезни и насилие ежедневно уносят юные жизни", - отметили в ЮНИСЕФ. По меньшей мере 600 тыс. человек, половина из которых - дети, были вынуждены покинуть за последние месяцы Эль-Фашер и расположенные поблизости лагеря для перемещенных лиц. По оценкам, сейчас в городе "около 260 тыс. мирных жителей, включая 130 тыс. детей, находятся в отчаянном положении, будучи отрезанными от гуманитарной помощи более 16 месяцев".

"Мы наблюдаем ужасающую трагедию: дети в Эль-Фашере голодают, а жизненно важные услуги ЮНИСЕФ в сфере питания заблокированы", - заявила исполнительный директор Детского фонда ООН Кэтрин Рассел.

"Блокирование гуманитарного доступа является грубым нарушением прав детей", - напомнила она, призвав немедленно обеспечить доступ к детям в осажденном городе, в том числе "посредством продления пауз в боевых действиях".

По данным ЮНИСЕФ, с начала осады в апреле 2024 года в Эль-Фашере было зафиксировано более 1,1 тыс. серьезных нарушений прав детей, в том числе убийства. Медицинские учреждения были вынуждены приостановить оказание услуг, в результате чего, согласно оценкам, 6 тыс. детей, страдающих от тяжелого острого недоедания, остались без лечения. Осада Эль-Фашера совпала по времени с крупнейшей за десятилетия вспышкой холеры в Судане. С июля 2024 года в стране было зарегистрировано более 96 тыс. предполагаемых случаев заболевания и 2,4 тыс. смертей, причем почти 5 тыс. случаев заболевания и 98 смертей приходятся на Дарфур.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч были ранены, еще более 13 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома.