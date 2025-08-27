Мотивом нападения стала ненависть к полиции

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Иностранец, напавший на сотрудников полиции на севере Москвы, может получить пожизненный срок лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ. Она предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

У одного из домов на Щелковском шоссе сотрудники столичной полиции задержали вооруженного ножом правонарушителя. Злоумышленник угрожал полицейским, в том числе посягал на их жизнь и здоровье. Пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мотивом нападения мужчины стала ненависть к полиции. Нападавшего отправят на психиатрическую экспертизу.