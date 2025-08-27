Размер штрафа составляет 24 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника полиции Красноярского края Михаил Привалихин получил три года лишения свободы за разглашение гостайны. С учетом двух предыдущих приговоров ему назначено наказание в виде 14,5 года колонии строгого режима, говорится в сообщении Красноярского краевого суда.

Центральный районный суд Красноярска приговорил Привалихина к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 24 млн рублей с лишением звания подполковника полиции и лишением права занимать должности в органах власти, в том числе в правоохранительных органах, на 10 лет. Он был осужден за получение взяток в размере 9 млн рублей от руководителя компании по оказанию ритуальных услуг. В марте текущего года Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным в получении взятки в 300 тыс. рублей путем вымогательства от жителя Красноярска. Срок был увеличен до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Красноярский краевой суд признал Михаила Привалихина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе, включая систему правоохранительных органов РФ, сроком на 1 год 6 месяцев. Путем частичного сложения наказаний по предыдущим приговорам суд приговорил назначить окончательное наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со сроком на 14 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении. Размер штрафа сохранился прежним: 24 млн рублей. Также ему запрещено занимать должности в органах госвласти и правоохранительных органах 12 лет.

Подробности третьего уголовного дела не сообщаются. Приговор по этому делу еще не вступил в силу, так как обжалуется в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.