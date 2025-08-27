Пострадали, в частности, частные дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 90 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород атакован двумя беспилотниками самолетного типа. Повреждены четыре квартиры в двух многоквартирных домах. В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, селам Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Нехотеевка, Николаевка, а также хутору Церковный совершены атаки 12 беспилотников, 8 из которых сбиты. В хуторе Церковный поврежден корпус сельхозпредприятия, в поселке Октябрьский - частный дом", - написал губернатор.

По Валуйскому округу были нанесены удары с помощью 34 беспилотников, по Грайворонскому округу - с помощью 2 боеприпасов и 9 беспилотников. По Краснояружскому району было выпущено 20 боеприпасов и 17 БПЛА.

По Шебекинскому округу нанесены удары 14 беспилотников. "В городе Шебекино поврежден грузовой автомобиль, в селе Муром сгорели частный дом и хозяйственная постройка, в селе Графовка повреждены четыре частных дома и две хозпостройки. В селе Муром сегодня ночью после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом", - уточнил Гладков.

Кроме того, в среду утром в Шебекине в результате обстрела повреждены автомобиль, 15 частных домов, 4 надворные постройки и линия электропередачи.