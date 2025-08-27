В Молдавии обвинили в финансовых нарушениях адвоката Плахотнюка

Лучиану Рогаку грозит конфискация и лишение права занимать определенные должности

КИШИНЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по неподкупности Молдавии нашло несоответствие в доходах и расходах у адвоката Лучиана Рогака, который защищает экс-главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

"В ходе проверки выявлена существенная разница и наличие необоснованного имущества в размере 539 тыс. леев ($32,5 тыс.). Данная разница установлена между полученными доходами и приобретенным имуществом, а также произведенными расходами за период с 19 марта по 13 мая 2021 года", - говорится в сообщении агентства. В нем отмечается, что адвокату грозит конфискация и лишение права занимать определенные должности.

Рогак обвинение отвергает. Он заявил, что регулярно подвергается подобным проверкам, по результатам которых у него не находили нарушений. "Совпадение или нет, но появление этого акта происходит вскоре после того, как я стал более активным в публичном пространстве и выразил критические позиции в отношении отдельных государственных институтов, защищая интересы своих клиентов", - прокомментировал адвокат.

Плахотнюка называют главным подозреваемым по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны. После смены власти в июне 2019 года он бежал в США и был задержан в июле 2025 года в аэропорту Афин. Ранее Рогак обвинил власти Молдавии в затягивании процесса экстрадиции Плахотнюка в Кишинев. Наблюдатели связывают возможную нерешимость с тем, что бывший олигарх может располагать компроматом на высших чиновников и повлиять на результаты предстоящих 28 сентября парламентских выборов. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование в Молдавии имеет политическую подоплеку.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.