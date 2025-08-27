Таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на судне из Турции

В личных вещах члена экипажа обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера на турецком языке

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы, обнаруженной на прибывшем из Турции судне, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на морском судне, прибывшем из Турции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении таможенного осмотра помещений в личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера на турецком языке.

"Издание напечатано в типографии Стамбула в 2018 г. На обложке и внутри книги изображены фотографии фюрера и символика нацистской Германии. Материалы направлены на экспертизу", - сообщили в ФТС.

Иностранный гражданин будет привлечен к административной ответственности по статье о несоблюдении запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию. Правонарушителю грозит штраф и конфискация товара.

"Печатные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза", - напомнили в ФТС.