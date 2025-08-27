Речь идет об объектах в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объекты энергетической и газотранспортной систем повреждены в четырех регионах на северо-востоке и в центральной части Украины в ночь на 27 августа. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, повреждены объекты в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В частности, в Сумах повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций, из-за чего без света осталась значительная часть города и промышленные потребители. В Полтавской области серьезные повреждения получила газотранспортная инфраструктура, добавили в Минэнерго.

Там также сообщили, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь на 27 августа в части областей Украины объявлялась воздушная тревога, поступала информация о взрывах в ряде городов. Утром власти Полтавской области сообщили о пожарах на "предприятии энергетического сектора". Власти Сумской области также проинформировали о повреждении объектов инфраструктуры и отсутствии света в части города. Коммунальные службы предупредили, что вода будет подаваться со сниженным давлением.