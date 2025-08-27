Киргизия для отслеживания состояния Наговициной привлекала военные беспилотники

Пресс-секретарь президента страны Аскат Алагозов подчеркнул, что, несмотря на все усилия спасателей, эвакуировать альпинистку с экстремальной высоты не удалось

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Киргизия задействовала военные беспилотники для мониторинга состояния российской альпинистки Натальи Наговициной, которая из-за сломанной ноги не могла передвигаться и с 12 августа находилась на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова Аскат Алагозов.

"Для наблюдения за состоянием Натальи Наговицыной, которая получила травму и не смогла спуститься с пика Победы, были привлечены беспилотные военные летательные аппараты. С момента поступления сообщения о том, что альпинистка получила травму и не может спуститься со скалы, соответствующие государственные службы приложили все усилия для ее эвакуации. В том числе были привлечены беспилотные военные летательные аппараты для поисков и оценки ее состояния", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Алагозов подчеркнул, что, несмотря на все усилия спасателей, эвакуировать альпинистку с экстремальной высоты не удалось. Ранее пресс-секретарь МЧС республики Адиль Чарыгов сообщал, что Наговицину официально признали без вести пропавшей.

Накануне в МВД Киргизии рассказали ТАСС, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение Наговициной на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой фирме признали, что спасти альпинистку не удалось, и принесли соболезнования родным. На странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) компании разместили фото Наговициной наряду с фотографиями погибшего неподалеку итальянца Луки Синигальи и без вести пропавших граждан Ирана Марьяма Пилехвари и Хасана Сейфоллаха.

В понедельник начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков сообщил ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили поиски Наговициной. По его словам, шансы на выживание россиянки в условиях высокогорья практически отсутствуют, но ее не могут объявить погибшей. В тот же день сотрудники МЧС Киргизии не смогли направить дрон для оценки состояния Наговициной из-за плохой погоды.

Пик Победы (7 439 метров) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.