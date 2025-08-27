В отношении фигуранта завели дело за злоупотребление должностными полномочиями

КАЛУГА, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении директора одного из муниципальных предприятий Калужской области, который, по версии следствия, утвердил поддельные акты о приемке работ по благоустройству сквера в Обнинске. Работы проводились по нацпроекту "Жилье и городская среда", ущерб от неправомерных действий руководителя превысил 74 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Установлено, что фигурант злоупотребил должностными полномочиями при реализации на территории Калужской области национального проекта "Жилье и городская среда". Региональному бюджету нанесен ущерб в размере более 74 млн рублей. На основании переданных УФСБ России по Калужской области материалов СУ СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что уголовное дело в отношении фигуранта возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, в 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" по благоустройству одного из скверов Обнинска подозреваемый утвердил поддельные акты о приемке якобы выполненных работ, а затем передал их подрядчику. Следователи провели обыск и изъяли строительную документацию, проводятся следственные действия по сбору доказательств.