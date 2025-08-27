У пострадавшей травмы разной степени тяжести

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вечером 26 августа ударили беспилотником самолетного типа по пригороду Первомайска Луганской Народной Республики, в результате чего ранения получила женщина. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Вечером 26 августа вооруженные формирования Украины ударили БПЛА самолетного типа по улице Новой в поселке Калиново-Борщеватое в пригороде Первомайска. Ранения различной степени тяжести получила местная жительница 1932 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Под удар такого же беспилотника попал грузовик в поселке Фащевка Перевальского района, в результате чего автомобиль сгорел. Пострадавших нет.