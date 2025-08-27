Данных о пострадавших и разрушениях не поступало

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ночью открыли артиллерийский огонь по прифронтовому селу Великая Знаменка в Запорожской области, в результате обстрела более 1 тыс. абонентов остались без света. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В результате обстрела подстанции со стороны вооруженных формирований Украины в селе Великая Знаменка без света 1 069 абонентов. Кроме того, на текущий момент обстрел продолжается", - сообщили ТАСС в администрации.

Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.