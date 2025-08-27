Обнаружить с вертолета унесенного в Охотское море в бочке мужчину не удалось

Спасатели осмотрели с воздуха 15 кв. км акватории и часть береговой линии моря

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели с вертолета не смогли обнаружить мужчину, которого унесло в бочке в Охотское море в Хабаровском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ по региону.

"Спасатели МЧС России осмотрели с воздуха 15 кв. км акватории по маршруту Магадан - Чумикан, а также часть береговой линии Охотского моря. На текущий момент следов пропавшего в Охотском море мужчины не обнаружено", - сказали в МЧС.

Поиск длился около 5 часов, работы приостановлены из-за ухудшения погоды и возобновятся завтра.