Удары стихии повредили, частично разрушили и затопили порядка 10 тыс. домов, пишет газета Tuoi tre

ХАНОЙ, 27 августа. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли во Вьетнаме в результате тайфуна "Кадзики", пишет газета Tuoi tre. Ранее сообщалось о 3 погибших и 13 пострадавших из-за последствий "Кадзики".

Шторм, обрушился в понедельник на центральную часть страны, вызвал широкомасштабные наводнения и оползни. Удары стихии повредили, частично разрушили и затопили порядка 10 тыс. домов. Ливневые дожди уничтожили 31 тыс. га посевов риса и порядка 2,2 тыс. га фруктовых плантаций. Более 1,7 млн жителей центрального региона лишились электроснабжения, поскольку тайфун повредил свыше 740 опор линий электропередачи, отмечает издание со ссылкой на данные местных властей.

Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама сообщил, что утром в среду в восточной части Южно-Китайского моря расширилась область низкого давления, превратившись в тропическую депрессию. В зоне ее влияния наблюдаются порывистый ветер силой 6-7 баллов с порывами до 9 баллов и волны высотой 2-4 м. Также сообщается, что сильный дождь продолжит обрушиваться на провинции северной части Вьетнама, что может вызвать наводнения и оползни, говорится в сообщении ведомства.