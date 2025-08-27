ТАСС: директор НМИЦ им. Мешалкина и его заместитель подозреваются во взятках

Проводятся обыски, сообщили в органах власти

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Генеральный директор национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский подозреваются во взяточничестве. Проводятся обыски, сообщили ТАСС в органах власти.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ, проводятся обыски. Оба в статусе подозреваемых", - сообщили агентству. По данным ТАСС, уголовное дело связано с предоставлением компаниям выгодных условий по государственным контрактам.

Клиника продолжает работу в обычном режиме, сообщили ТАСС в НМИЦ. "Деятельность клиники продолжается в полном объеме - оказывается медицинская помощь по всем профилям центра, реализуются научные проекты", - пояснили в центре.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина - одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ. Расположен в Новосибирске. Центр известен достижениями в области сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как в российской медпрактике, так и в мировой.

В 2024 году Центральный районный суд Новосибирска приговорил по делу о хищении 1,8 млрд рублей к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей академика Александра Караськова - бывшего директора НМИЦ. Супруга Караськова Ирина Бойцова получила 3 года лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа. По данным следствия, фигуранты вместе с экс-замдиректора клиники и членом-корреспондентом РАН Евгением Покушаловым создали и руководили семью фирмами. Они побеждали на аукционах, проводимых НМИЦ для закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов и другие фигуранты похитили почти 1,8 млрд рублей за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова к 2,5 года колонии и 400 тыс. рублей штрафа. Впоследствии Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.