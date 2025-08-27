Также Юрию Мишанкову назначили штраф в размере 500 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Кантемировский районный суд Воронежской области вынес приговор экс-главе Россошанского района Юрию Мишанкову по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Преступление чиновник совершил, будучи главой администрации города Россошь, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего главы администрации городского поселения город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере). <…> Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кантемировский районный суд определен местом, где дело Мишанкова будет рассмотрено по существу. Информация о провозглашении приговора в отношении экс-чиновника имеется на сайте суда.

Следствием и судом было установлено, что, используя служебное положение, Мишанков мошенническим путем приобрел фактическое право собственности на два земельных участка с возможностью беспрепятственного владения, пользования и распоряжения ими. Тем самым городскому поселению, администрацию которого на тот момент возглавлял осужденный, был причинен ущерб на сумму свыше 5,6 млн рублей. Мишанков полностью возместил его еще в ходе предварительного следствия.

Доказательствами в деле послужили показания свидетелей, протоколы выемок и осмотров, заключения землеустроительной, почвоведческой и почерковедческой экспертиз, материалы, предоставленные сотрудниками полиции и управления ФСБ по Воронежской области, уточнили в пресс-службе СК по региону.

Помимо лишения свободы, Мишанков наказан штрафом в размере 500 тыс. рублей. Также ему на три года запретили занимать связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.