Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к четырем годам и четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима двоих мужчин, которые вымогали деньги у депутата Госсобрания Башкирии. Они грозили опубликовать на него компромат, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

По информации местных СМИ, это Лечи Абухаджиев и Гимран Габитов, второй ранее работал главой администрации Архангельского района Башкирии, занимал руководящие должности в АНК "Башнефть". Они вымогали деньги у вице-спикера Госсобрания Башкирии Вадима Старова.

"Судом установлено, что обвиняемые совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана пытались похитить 300 тыс. долларов у должностного лица законодательного органа государственной власти республики за непредоставление в вышестоящий орган государственной власти сведений, дискредитирующих его деятельность", - указано в сообщении.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела о покушении на преступление и мошенничестве. В судебном заседании они признали вину. "Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - добавили в пресс-службе.