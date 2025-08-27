Троих жителей Татарстана обвиняют в хищении 1,1 млрд рублей

Обвиняемые хотели украсть деньги у почти 2 тыс. граждан через жилищный кооператив "Триумф-НК"

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Трое жителей Татарстана предстанут перед судом по обвинению в хищении более 1,1 млрд рублей у почти 2 тыс. граждан через жилищный кооператив "Триумф-НК", сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следственными органами СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении председателя правления жилищного кооператива "Триумф-НК", его заместителя, а также главного бухгалтера, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2004-2020 годах обвиняемые под предлогом заключения договоров займа, вступления в члены кооператива и возможности приобретения жилья привлекли средства 1985 граждан, которые затем похитили. Общая сумма ущерба превысила 1,1 млрд рублей.

В рамках расследования допрошено более 2 тыс. человек, включая потерпевших, клиентов и бывших сотрудников кооператива, проведены комплексные судебные экспертизы. Объем уголовного дела составил более 300 томов.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложены аресты на имущество и средства "Триумф-НК" и недвижимость обвиняемых. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.